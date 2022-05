Rinus van Kalmthout was zondag een illusie armer door zijn vroege uitvalbeurt in de Indianapolis 500. De Nederlander begon vanaf de derde plek als een van de kanshebbers aan de legendarische race, maar crashte na 38 van de 200 ronden.

Kort na het ingaan van de 39e ronde kwam de achterkant van de auto van 'VeeKay' los bij het insturen van de tweede bocht. Zijn wagen vloog achterwaarts richting de muur en crashte hard, waardoor zijn titelaspiraties als sneeuw voor de zon verdwenen.

"Er is niet veel wat ik anders had kunnen doen", zei Van Kalmthout na de race in de Verenigde Staten. "Ik werd verrast door een moment van overstuur en was de wagen kwijt voor ik er erg in had. Ik wil eerst weten wat er precies is gebeurd voordat ik een hard oordeel vel over wat ons een mooie klassering heeft gekost."

De 21-jarige Van Kalmthout had vorige week bij de kwalificatie voor de Indy 500 nog grote indruk gemaakt. Op de eerste kwalificatiedag noteerde de Hoofddorper met een gemiddelde van 233,655 mijl per uur de op dat moment op twee na hoogste snelheid die ooit is gereden in een kwalificatie op de Indianapolis Motor Speedway.

In de race zelf waren de omstandigheden een stuk anders. "De baan had niet zo veel grip als vorig weekend en daarop moesten wij anticiperen. In de beginfase kwam ik goed mee. De wagen was goed en ik ben ervan overtuigd dat wij voor de topklasseringen konden vechten."



Van Kalmthout eindigde vorig jaar nog als achtste in de Indy 500. In de toekomst hoopt hij alsnog om de zege te kunnen strijden, die dit jaar naar Marcus Ericsson ging. "Ik heb dit jaar voor de derde keer veel ervaring opgedaan om dat doel te verwezenlijken. De Speedway kiest haar eigen winnaar en vandaag was ik dat niet."