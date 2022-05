Boston Celtics staat voor het eerst in twaalf jaar in de finale van de NBA. De ploeg uit Boston won zondagavond (lokale tijd) in de best-of-sevenserie tegen Miami Heat het beslissende zevende duel met 96-100.

Jimmy Butler was met 35 punten de productiefste speler in de FTX Arena, maar het was niet voldoende om Miami Heat voor de zevende keer naar de NBA-finale te loodsen. Hij miste in de slotfase nog een schot voor een driepunter. Jayson Tatum was namens de Celtics goed voor 26 punten, tien rebounds en zes assists.

De Celtics gaan nu met Golden State Warriors strijden om het kampioenschap in de NBA. De formatie uit Californië besliste afgelopen week de krachtmeting met Dallas Mavericks door de vierde overwinning in de best-of-sevenserie te boeken (4-1).

Boston Celtics werd zeventien keer kampioen van de NBA en is samen met Los Angeles Lakers recordhouder, maar de laatste titel dateert van 2008. Twee jaar later bereikte de ploeg nog een keer de finale, die de Lakers met 4-3 wonnen.

In de afgelopen vijf jaar stonden de Celtics drie keer in de eindstrijd van de Eastern Conference, maar het lukte de basketballers uit Boston steeds niet om door te dringen tot de algehele NBA-finale.

De eerste ontmoeting tussen Boston Celtics en Golden State Warriors in de NBA-finale is in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd).