Rinus van Kalmthout is zondag uitgevallen in de 106e editie van de Indianapolis 500. De Nederlander crashte na nog geen kwart van de in totaal tweehonderd ronden in de prestigieuze Amerikaanse race.

'VeeKay' raakte in de 39e ronde bij het uitkomen van een bocht met de achterkant van zijn auto de muur. Hij kon niet meer verder, maar stapte ongedeerd uit en was daarmee de eerste uitvaller van de race.

Op het moment van zijn crash was Van Kalmthout net opgerukt naar de tweede plaats door Scott Dixon te passeren. De 21-jarige coureur van Ed Carpenter Racing was de race begonnen vanaf de eerste startrij.

Vorig weekend maakte Van Kalmthout indruk op de eerste kwalificatiedag van de Indy 500. Toen noteerde hij met een gemiddelde van 233,655 mijl per uur de op dat moment op twee na hoogste snelheid die ooit is gereden in een kwalificatie op de Indianapolis Motor Speedway. Alleen Arie Luyendyk (236,986) en de Amerikaan Scott Brayton (233,718) waren ooit sneller.

Door het uitvallen van Van Kalmthout blijft Luyendyk de enige Nederlandse winnaar van de Indy 500. Hij was in 1990 en in 1997 de beste in Indianapolis.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de crash van Rinus van Kalmthout te bekijken.