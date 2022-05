Anouk Vetter heeft zondag als eerste Nederlandse de prestigieuze meerkamp in het Oostenrijkse Götzis gewonnen. De geboren Amsterdamse kwam tot 6.693 punten en verbeterde daarmee haar eigen nationaal record op de zevenkamp.

Vetter verzamelde vier punten meer dan bij haar oude record. Daarmee pakte de 29-jarige atlete vorig jaar het zilver op de zevenkamp bij de Olympische Spelen in Tokio.

In Götzis stond Vetter na de eerste dag nog tweede in het klassement, maar maakte ze het verschil bij het speerwerpen. Met 59,81 meter gooide de 29-jarige atlete maar liefst 1,4 meter verder dan haar persoonlijk record. Op de afsluitende 800 meter liep ze vervolgens naar 2.21,56.

In het eindklassement bleef Vetter de concurrentie ruim voor. De Poolse Adrianna Sulek (6.429) werd tweede en de Duitse Vanessa Grim (6.323) was de nummer drie. Emma Oosterwegel eindigde met 6.265 punten als vijfde.

Vorig jaar moest Vetter bij de Hypomeeting in Oostenrijk genoegen nemen met de tweede plaats achter de Hongaarse Xénia Krizsán. Ze verzekerde zich daarmee toen wel van een olympisch ticket.

Vetter voldeed eerder dit jaar al aan de limiet voor de EK atletiek. Dat toernooi wordt van 15 tot en met 21 augustus in het Olympiastadion in München gehouden. In 2016 veroverde Vetter in Amsterdam de Europese titel.