De basketballers van Heroes Den Bosch hebben zondag voor de zeventiende keer de landstitel veroverd. De Brabanders wonnen de beslissende wedstrijd tegen ZZ Leiden in de finale van de play-offs.

In de eerste vier duels van de best-of-fiveserie boekten Den Bosch en Leiden beide twee overwinningen. In de vijfde wedstrijd wonnen de Bosschenaren in Leiden met 74-81.

Leiden begon nog goed aan de wedstrijd, maar bij rust leidde Den Bosch met 45-42. Vervolgens bouwden de bezoekers hun voorsprong verder uit en gaven ze die niet meer uit handen. Clay Mounce was met 23 punten topscorer aan Bossche zijde.

Vorig seizoen stonden Leiden en Den Bosch ook tegenover elkaar in de finale van de play-offs. Toen beslisten de Zuid-Hollanders de strijd om de landstitel al na drie wedstrijden.

Den Bosch veroverde de eerste landstitel sinds 2015. Met zeventien kampioenschappen is de club ook recordhouder.

Voor coach Erik Braal is het zijn eerste kampioenschap met Den Bosch en zijn vierde kampioenschap in totaal. Eerder pakte hij de landstitel met Donar in 2016, 2017 en 2018.