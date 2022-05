MotoGP-coureur Francesco Bagnaia heeft zondag voor het eerst in zijn carrière zijn thuisrace gewonnen. De 25-jarige Italiaan was op het circuit van Mugello de beste bij de Grand Prix van Italië.

Bagnaia begon vanaf de vijfde plek en had geen goede start, maar in het vervolg van de race werkte hij zich knap naar voren. Na 9 van de 23 rondes nam de Ducati-coureur de koppositie over van landgenoot Marco Bezzecchi, waarna hij stand hield tot de finish.

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo werd tweede op ruim zes tienden van de winnaar. De Spanjaard Aleix Espargaró eindigde als derde.

Bagnaia boekte zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij zegevierde enkele weken geleden ook in Spanje op het circuit van Jerez.

In het WK-klassement heeft leider Quartararo acht punten voorsprong op de nummer twee Espargaró. Bagnaia staat vierde met 41 punten minder dan de Fransman.

Bendsneyder pakt vijf punten in Moto2

In de Moto2-race op Mugello eindigde Bo Bendsneyder als elfde, goed voor vijf punten. De Nederlander voerde zijn totaal dit seizoen daarmee op naar 41 punten. Hij staat in het WK-klassement op de twaalfde plek.

Bendsneyder eindigde alleen in de openingsrace in Qatar buiten de top vijftien. Daarna pakte hij in elke race punten. Debutant Zonta van den Goorbergh wacht nog altijd op zijn eerste punt in de Moto2. De zestienjarige Brabander eindigde op Mugello op de 21e plaats.

Pedro Acosta pakte de winst. De wereldkampioen van vorig jaar in de Moto3 nam direct na de start de leiding over van zijn landgenoot Arón Canet, die van poleposition was vertrokken. De Spanjaard werd met een leeftijd van achttien jaar en vier dagen de jongste winnaar ooit in de Moto2, de raceklasse onder de MotoGP.