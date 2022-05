De Nederlandse hockeysters hebben zondag opnieuw van Argentinië gewonnen in de Pro League. Nadat Oranje in de reguliere speeltijd was blijven steken op een 1-1-gelijkspel tegen de aartsrivaal, nam het in Nijmegen de shoot-outs beter.

Nederland kwam op slag van rust op voorsprong via Yibbi Jansen, die trefzeker was uit een strafcorner. De scheidsrechters hadden aanvankelijk een strafbal aan de thuisploeg toegekend, maar Argentinië vocht die beslissing met succes aan bij de videoarbitrage. Nadat de eerste twee corners van Frédérique Matla werden gesmoord, was het bij de derde poging wel raak.

Na de onderbreking kwam Argentinië op gelijke hoogte met de ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders. María José Granatto scoorde met een tip-in uit een strafcorner en liet keeper Josine Koning kansloos. Omdat Matla ook in de slotseconde niet scoorde uit een strafcorner, volgden er shoot-outs om een bonuspunt.

Na missers van Matla, Kyra Fortuin en Xan de Waard kon de Argentijnse Victoria Granatto de shoot-outserie beslissen, maar zij stuitte tot twee keer toe op Koning. Na de volgende misser van Agustina Albertario pakte Nederland via Pien Sanders het bonuspunt (3-2).

Nederland kijkt desondanks aan tegen een flinke achterstand op koploper Argentinië in de Pro League. Argentinië heeft vijftien punten meer (38 punten om 23 punten), maar ook vier duels meer gespeeld dan Oranje. In de komende vier weken worden alleen resterende wedstrijden van de prestigieuze landencompetitie afgewerkt.

Voor de hockeysters vormen de wedstrijden in de Pro League de voorbereiding op het WK, dat in juli in Nederland en Spanje wordt gespeeld. Nederland is titelverdediger op het mondiale toernooi. De laatste twee wereldtitels gingen naar Oranje.