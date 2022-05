De hockeyers van Bloemendaal hebben voor de 22e keer de landstitel veroverd. De ploeg van trainer Rick Mathijssen versloeg Pinoké zaterdag in de tweede finalewedstrijd van de play-offs met 3-0 en besliste daarmee de best-of-threeserie.

Bloemendaal won het eerste duel met Pinoké donderdag na shoot-outs, die nodig waren na een 3-3-eindstand. Het derde en eventueel beslissende duel hoeft nu zondag niet meer gespeeld te worden.

In de tweede wedstrijd stelde Bloemendaal zaterdag snel orde op zaken in eigen stadion. Roel Bovendeert maakte in de elfde minuut de 1-0 en de dertigjarige aanvaller was even later weer trefzeker. Bovendeert scoorde van dichtbij op aangeven van Jorrit Croon: 2-0.

De derde treffer kwam in de 68 minuut op naam van Tim Swaen, die raak sloeg uit een strafcorner en zo de laatste spanning wegnam.

Bloemendaal rekende zaterdag overtuigend af met Pinoké. Foto: Pro Shots

Derde titel op rij voor Bloemendaal

De 22e titel van Bloemendaal is het derde kampioenschap op rij voor de club uit Noord-Holland, na 2019 en 2021. In 2020 werd de competitie vanwege de coronapandemie niet afgemaakt. Bloemendaal won ruim een maand geleden al de Euro Hockey League, ten koste van het Duitse Rot Weiss Köln (4-0).

Het Amstelveense Pinoké stond voor het eerst in de finale van de play-offs sinds de oprichting van de Hoofdklasse in 1994.

Bij de vrouwen pakte Den Bosch vorig weekend al de landstitel door in drie wedstrijden af te rekenen met SCHC. Het betekende de 21e titel voor Den Bosch, waarvan er liefst negentien deze eeuw werden gepakt.