Marc Márquez rijdt dit weekend in Italië mogelijk zijn laatste race van het MotoGP-seizoen. De zesvoudig wereldkampioen van Honda laat zich opnieuw opereren aan zijn rechterarm.

De operatie zal plaatsvinden na de Grand Prix van Italië, die dit weekend wordt verreden. Márquez wacht na de ingreep een revalidatie van zo'n vijf maanden en het lijkt waarschijnlijk dat zijn seizoen daardoor voorbij is. De laatste race van het seizoen is over ruim vijf maanden (op 6 november).

De nieuwe ingreep wordt voor de 29-jarige Márquez zijn vierde operatie sinds zijn crash op 19 juli 2020 in het Spaanse Jerez. Sindsdien onderging de Spanjaard drie operaties aan zijn bovenarm en twee bottransplantaties.

Vorig jaar april keerde Márquez terug tijdens de Grand Prix van Portugal. Hij won sindsdien races in de Verenigde Staten en Duitsland, maar werd naar eigen zeggen nog altijd gehinderd door zijn fysieke problemen naar aanleiding van de val in Spanje.

"Ik kan absoluut niet genieten van dit seizoen", zei Márquez zaterdag. "Ik ben aan het worstelen, heb pijn en heb geen kracht. Bovendien zijn ook mijn prestaties niet goed genoeg en wil ik het beter doen."

Marquéz stond dit seizoen nog niet op het podium. De Honda-kopman ontbrak tijdens de GP's in Indonesië en Argentinië vanwege dubbel zicht, maar volgens de doktoren kwam een ingreep in die periode te vroeg. Márquez staat in het klassement tiende, op 48 punten van leider Fabio Quartararo.