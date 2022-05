De Nederlandse hockeysters hebben Argentinië zaterdag het eerste puntenverlies bezorgd in de Pro League. Het duel in Nijmegen eindigde in 1-1, waarna Oranje de shoot-outs beter nam.

Frédérique Matla opende aan het einde van het tweede kwart uit een strafcorner de score. Oranje kreeg mogelijkheden om op 2-0 te komen, maar Freeke Moes liet aan het einde van het derde kwart een grote kans liggen.

Met nog ruim twee minuten te gaan, kwam Argentinië op gelijke hoogte via Victoria Granatto. In de shoot-outs hield keeper Josine Koning twee Argentijnse vrouwen van scoren af. Oranje bleef foutloos en pakte via aanvoerster Xan de Waard het bonuspunt (4-2).

Argentinië had de voorgaande twaalf wedstrijden in de Pro League allemaal gewonnen. Een zege na reguliere speeltijd levert drie punten op. Winst na shoot-outs is goed voor twee punten, de verliezer mag dan één punt bijschrijven.

Met 37 punten uit dertien duels blijft Argentinië de ranglijst aanvoeren. Nederland staat met 21 punten uit negen wedstrijden derde, achter India (8-22). Er doen negen landen mee aan de Pro League.

Zondag staan Argentinië en Nederland opnieuw tegenover elkaar in de Pro League. Vorig jaar won Oranje in de olympische finale in Tokio met 3-1 van de Zuid-Amerikaanse hockeysters.