Rotterdam organiseert in 2026 voor de derde keer de WK turnen in Ahoy. De internationale gymnastiekfederatie FIG heeft het evenement toegewezen aan de havenstad, die eerder in 1987 en 2010 gastheer van de WK was.

De Rotterdamse sportwethouder Christine Eskes maakte eind vorig jaar bekend dat haar stad zich kandidaat had gesteld. Tijdens een bestuursvergadering in de Kroatische stad Dubrovnik wees de FIG de WK vrijdag toe aan Rotterdam. De gemeente draagt maximaal 1,35 miljoen euro bij aan de organisatie.

Dit jaar gaan de turners naar de Engelse stad Liverpool voor de wereldkampioenschappen, volgend jaar is het evenement in Antwerpen. De WK in Rotterdam zijn van 17 tot en met 25 oktober 2026 in Ahoy.

"We zijn enorm vereerd en trots dat we het WK mogen verwelkomen", zei voorzitter Monique Kempff van de Nederlandse gymnastiekunie KNGU, die samen met Eskes en voormalig topturner Epke Zonderland in Dubrovnik het Rotterdamse 'bid' presenteerde.

Drievoudig wereldkampioen Zonderland, winnaar van olympisch goud aan de rekstok bij de Spelen van 2012 in Londen, noemt het "een eer" dat Nederland de WK weer mag organiseren.

"Het is geweldig voor de promotie van de sport en de sportparticipatie in ons land", aldus de 36-jarige Fries, die in 2010 WK-zilver veroverde aan de rekstok in Ahoy. "Wat is er mooier dan op het grootste internationale podium aan de wereld te laten zien hoe fantastisch turnen is?"