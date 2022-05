Dafne Schippers heeft donderdagavond een goed gevoel overgehouden aan haar rentree op de atletiekbaan. De Utrechtse deed bij de Harry Schulting Games in Vught na een maandenlange afwezigheid mee aan de 100 meter.

"Ik moet heel blij zijn dat ik twee races zonder pijn heb kunnen lopen", zegt Schippers in gesprek met het Brabants Dagblad. "Ik heb nog een tijdje getwijfeld of ik alweer een wedstrijd wilde doen, maar deze mogelijkheid heb ik en het is zo leuk om te racen."

De 29-jarige Schippers kwam voor het eerst in actie sinds de Olympische Spelen in Tokio, waar ze in de zomer van 2021 geen potten kon breken. De zilveren medaillewinnares op 200 meter bij de Spelen van 2016 is mede door slepende rugklachten al een tijdje uit vorm. In het najaar brak ze met coach Bart Bennema en liet ze Papendal achter zich.

In Vught deed Schippers weer het nodige vertrouwen op. De Nederlandse topsprinter won de finale van de 100 meter in een tijd van 11,37. In de series kwam ze met veel rugwind tot een tijd van 11,23.

"Ik voel me steeds beter en met mijn rug gaat het goed. Dan heb je zo'n nationale wedstrijd nodig om te weten waar je nog aan moet werken. Het zijn nog losse puzzelstukjes en die moeten straks samenkomen", aldus Schippers, die sinds oktober 2021 onder Wigert Thunnissen traint.

Het duurt niet lang voordat Schippers zich weer op de atletiekbaan laat zien. De tweevoudig wereldkampioen op de 200 meter doet maandag 6 juni mee aan de FBK Games in Hengelo, waar ze eveneens op de 100 meter start.