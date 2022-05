Golden State Warriors heeft vrijdag (Nederlandse tijd) voor de zesde keer in acht jaar de finale van de NBA bereikt. De ploeg uit Californië won de vijfde ontmoeting met Dallas Mavericks met 120-110 en bracht zo een einde aan de best-of-sevenserie (4-1).

Klay Thompson was de gevierde man bij de Warriors door 32 punten, waarvan acht driepunters, voor zijn rekening te nemen. Ook Draymond Green (zeventien punten, negen assists) en Stephen Curry (vijftien punten, negen assists) waren van grote waarde in het Chase Center.

Heel spannend was de finale in de Western Conference al niet meer. De Mavericks van Luka Doncic begonnen met drie nederlagen en wisten alleen de vierde ontmoeting te winnen (119-109), waardoor ze zich geen nederlaag meer konden permitteren.

Het is de eerste keer sinds de sensationele reeks van vorig decennium dat Golden State Warriors in de NBA-finale staat. De formatie van succescoach Steve Kerr werd in 2015, 2017 en 2018 kampioen en verloor in 2016 en 2019 de eindstrijd.

De laatste twee jaar wisten de Warriors zich niet eens voor de play-offs te plaatsen. De ploeg uit San Francisco kan in totaal voor de zevende keer kampioen worden in de NBA, na eerder succes in 1947, 1956 en 1975.

In de finale wacht Golden State Warriors een duel met Miami Heat of Boston Celtics, die het tegen elkaar opnemen in de eindstrijd van de Eastern Conference. Na vijf duels in de best-of-sevenserie leidt Miami Heat met 3-2.