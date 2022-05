Simona Halep werd donderdag bij haar tweederondepartij op Roland Garros overvallen door een paniekaanval. De kampioene van 2018 verloor vervolgens in drie sets van de negentienjarige Chinese debutante Zheng Qinwen: 2-6, 6-2 en 6-1.

De dertigjarige Halep vroeg aan het eind van de door haar gewonnen eerste set de dokter op de baan. "Het was een paniekaanval", verklaarde de Roemeense na afloop van haar partij.

"Ik wist niet hoe ik erop moest reageren, want ik heb er niet vaak mee te maken. Ik leidde in de wedstrijd, ik speelde goed, maar ik raakte het helemaal kwijt. Ik kon niet meer focussen."

Halep, die van 2017 tot 2019 de nummer één van de wereld was en in 2019 Wimbledon won, liet weten dat ze het na de wedstrijd behoorlijk zwaar had. "Maar nu gaat het weer. Ik ben hersteld en ik leer van dit moment. Het was niets gevaarlijks. De artsen hebben alles nagekeken en alles was goed."

De jonge Zheng, de mondiale nummer 74, stond nooit eerder in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Ze maakte begin dit jaar op de Australian Open haar debuut op Grand Slam-niveau. In Melbourne haalde ze de tweede ronde.

In de volgende ronde neemt Zheng het op tegen Alizé Cornet, de nummer veertig van de wereld.