Dafne Schippers heeft donderdag haar rentree gemaakt op de atletiekbaan. De Utrechtse kwam bij de Harry Schulting Games in Vught voor het eerst in actie sinds de voor haar teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio.

De 29-jarige Schippers deed enigszins onverwachts mee aan de 100 meter in Vught en sprintte meteen naar de winst. In de finale bleef ze met 11,37 seconden onder anderen haar landgenotes Jamile Samuel en Tasa Jiya voor.

In de series liet Schippers een tijd van 11,23 noteren, maar ze had daarbij met 3 meter per seconde wel te veel rugwind. Haar persoonlijke record op de 100 meter (10,81) dateert uit 2015.

Schippers liep in augustus vorig jaar bij de Spelen in Tokio haar laatste wedstrijd. Ze greep daar op zowel de 200 als de 4x100 meter estafette naast de medailles. Ze worstelde het hele seizoen al met haar vorm.

In oktober werd bekend dat Schippers, die na de Spelen liet weten dat er iets moest veranderen en een pauze inlaste, heeft gebroken met haar coach Bart Bennema. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter traint inmiddels onder Wigert Thunnissen.

Eerder deze maand liet Schippers weten mee te doen aan de FBK Games, nadat ze een aantal maanden in de luwte had getraind. In Hengelo loopt ze op maandag 6 juni eveneens de 100 meter.