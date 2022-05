Joost Luiten is donderdag voortvarend begonnen aan de 102e editie van het Dutch Open. De tweevoudig kampioen van het proftoernooi kwam na de eerste ronde op Bernardus Golf in Cromvoirt uit op 65 slagen, zeven onder par, en nam de leiding in het toernooi van de DP World Tour.

De 35-jarige Luiten noteerde acht birdies en één bogey. Hij heeft één slag voorsprong op de Deen Rasmus Højgaard en de Engelsman Eddie Pepperell.

Luiten kan een opsteker goed gebruiken, want hij speelt tot dusver een allesbehalve opbeurend seizoen. In de tien toernooien waar hij meedeed, haalde hij liefst zes keer de cut niet. Zijn beste resultaat is de tiende plaats in het Steyn City Championship in Johannesburg. Op de wereldranglijst is Luiten zelfs weggezakt naar een positie buiten de top 400.

Bij de Dutch Open, dat hij won in 2013 en 2016, draaide hij als vanouds. Hij kon zich ondanks zijn matige optredens van dit jaar laven aan een grote menigte fans die achttien holes met hem meeliepen en elke birdie met groot applaus begroetten.

Luiten heeft na twintig jaar de samenwerking met zijn coach Phil Allen beëindigd en is met Jamie Gough gaan werken aan een andere swing. Doel is een strakkere balvlucht. De zesvoudig toernooiwinnaar is de eerste die beseft dat dergelijke veranderingen in techniek vaak tijd nodig hebben om effect te hebben in wedstrijden, maar zijn lage score in de eerste ronde van de Dutch Open zal hem hoopvol stemmen.

Darius van Driel deed het ook naar behoren. De nummer vier van de vorige editie van Nederlands meest aansprekende golftoernooi kwam binnen in zeventig slagen, twee onder par. Hij zat daarmee nog net bij de beste dertig. Van Driel noteerde vijf birdies, maar zette er twee bogeys tegenover. Wil Besseling, Lars van Meijel en Dario Antonisse bleven nog net onder par met 71 slagen (-1).