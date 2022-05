Kimi Räikkönen staat voor een rentree in de autosport. De voormalige wereldkampioen Formule 1 komt in augustus bij een NASCAR-race in actie, zo heeft de Fin donderdag bekendgemaakt.

De 42-jarige Räikkönen gaat op 21 augustus op Watkins Glen rijden voor het team van Trackhouse in de NASCAR Cup Series, het hoogste NASCAR-niveau. In 2011 reed Räikkönen ook al eens een truckrace en een race in de Xfinity Series, de op een na hoogste NASCAR-klasse.

Het wordt in augustus de eerste keer dat Räikkönen een officiële race rijdt sinds zijn vertrek uit de Formule 1. Hij sloot vorig jaar zijn lange loopbaan in de koningsklasse van de autosport af bij Alfa Romeo.

"Na mijn Formule 1-loopbaan was ik niet van plan om nog iets heel serieus in de autosport te gaan doen", vertelt Räikkönen bij zijn aankondiging. "Dit kwam op mijn pad en na een aantal goede gesprekken heb ik besloten om in te stappen."

"Het gaat om slechts één race, dus mijn familie hoeft niet bang te zijn dat ik weer vaak weg zal zijn. Ik genoot altijd van de races in de Verenigde Staten. Hopelijk hebben we een goede wedstrijd en gaan we veel lol beleven."

Räikkönen is met maar liefst 353 Grands Prix-deelnames de meest ervaren coureur in de Formule 1 ooit. Hij reed voor Sauber, McLaren, Lotus, Ferrari en Alfa Romeo. Bij Ferrari pakte hij in 2007 de wereldtitel.