Colin Kaepernick heeft voor het eerst in ruim vijf jaar een kans gekregen om zich te laten zien bij een NFL-ploeg. De 34-jarige quarterback, die sinds 2017 zonder club zit nadat hij als eerste American footballer knielde tijdens het volkslied, was volgens Amerikaanse media woensdag op proef bij Las Vegas Raiders.

NFL-teams houden regelmatig zogenaamde 'work-outs' voor spelers, zeker buiten het seizoen. Zo'n proeftraining levert lang niet altijd een contract op, maar voor Kaepernick is het wel de meest concrete stap richting een rentree sinds zijn laatste NFL-wedstrijd op 1 januari 2017.

De Amerikaan speelde tussen 2011 en 2017 voor San Francisco 49ers en leidde die club in 2013 naar de Super Bowl (31-34-nederlaag tegen Baltimore Ravens). Drie jaar later besloot Kaepernick voor NFL-wedstrijden te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied, waarmee hij protesteerde tegen politiegeweld tegen zwarte mensen.

Die actie maakte van Kaepernick een controversieel figuur bij een deel van de NFL-fans. De 49ers namen begin 2017 afscheid van hun quarterback en sindsdien heeft geen club hem een nieuwe kans gegeven.

Kaepernick vond dat de eigenaren van de NFL-clubs tegen hem samenzweerden en spande een rechtszaak aan. In 2019 kwamen de partijen tot een schikking, maar dat leidde niet tot een kans op een terugkeer.

Colin Kaepernick (midden) knielde ook voor zijn laatste NFL-wedstrijd, op 1 januari 2017. Colin Kaepernick (midden) knielde ook voor zijn laatste NFL-wedstrijd, op 1 januari 2017. Foto: Getty Images

Kaepernick vindt het prima om te beginnen als reserve

De afgelopen maanden laat Kaepernick zich weer vaker in het openbaar op een footballveld zien. Begin april mocht hij in de rust van een wedstrijd van de Universiteit van Michigan gooien voor de ogen van scouts van NFL-teams. Daarna reisde hij door de Verenigde Staten om in meerdere steden te trainen met NFL-spelers.

In een zeldzaam interview, vorige maand in de podcast I Am Athlete, benadrukte Kaepernick dat hij nog steeds hoopt op een rentree en dat hij het geen probleem vindt om te beginnen als reservespeler. "Als ik niet goed genoeg ben, kun je weer afscheid van me nemen", zei hij. "Maar kom op, geef me een kans om te laten zien wat ik kan."

Las Vegas Raiders lijkt Kaepernick die kans te geven. Raiders-eigenaar Mark Davis zei vorige maand al dat hij vindt dat Kaepernick een terugkeer verdient. "Als onze coach en technisch directeur hem willen binnenhalen, dan verwelkom ik Colin met open armen."

Derek Carr is al acht jaar de quarterback van Las Vegas Raiders. De 31-jarige Amerikaan tekende vorige maand nog een nieuw en zeer lucratief contract tot en met 2025. Met Nick Mullens, Jarrett Stidham en Chase Garbers hebben de Raiders nog drie minder bekende quarterbacks onder contract staan. Een NFL-team heeft tijdens het seizoen meestal twee of drie quarterbacks in zijn selectie.

Het nieuwe NFL-seizoen begint op 9 september.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video van een recente training van Colin Kaepernick te bekijken.