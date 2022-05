GLORY heeft woensdag bevestigd dat Badr Hari het in het najaar opneemt tegen Alistair Overeem. Het kicksboksgevecht staat gepland op 8 oktober in het GelreDome.

Het wordt het eerste gevecht van de 42-jarige Overeem onder de vlag van GLORY. Hij tekende vorig jaar een contract bij de kickboksbond.

Na confrontaties in 2008 en 2009 wordt dit de derde keer dat Overeem en Hari tegenover elkaar staan. De vechtsporters wonnen ieder één keer, maar toen nog niet onder de vlag van GLORY.

Overeem zou aanvankelijk in maart tegen Rico Verhoeven zijn eerste partij bij GLORY vechten, maar hij trok zich vanwege een blessure terug voor die confrontatie.

'Het belooft een historische avond te worden'

De 37-jarige Hari vocht in maart voor het laatst in het Belgische Hasselt, maar zijn partij tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek werd nooit afgerond. Op de tribunes braken rellen uit tussen aanhangers van Hari en Wrzosek, waarop de partij op last van de politie werd gestaakt. Veertien supporters en vier politieagenten raakten gewond.

GLORY is trots op de confrontatie tussen Hari en Overeem. GLORY-topman Scott Rudmann: "Zowel Overeem als Hari heeft een erfenis op het spel staan in dit trilogiegevecht en het belooft een historische avond te worden."

Overeem is de enige vechter die wereldtitels won in de disciplines K-1, Strikeforce en Dream en ook was hij titeluitdager voor de UFC Heavyweight Championship.