Sifan Hassan doet over twee weken toch niet mee aan de FBK Games. De tweevoudig olympisch kampioene zou op maandag 6 juni in Hengelo een 10.000 meter lopen, maar is daar nog niet klaar voor.

"Sifan heeft het na de Olympische Spelen mentaal en fysiek best wel zwaar gehad. Om die reden is ze later begonnen met de voorbereidingen. Ze wil nog wat langer doortrainen", zegt voormalig topatlete Ellen van Langen dinsdag namens de organisatie van de FBK Games.

De kans is desondanks aanwezig dat Hassan zaterdag bij de Diamond League in het Amerikaanse Eugene 'gewoon' haar eerste wedstrijd van dit jaar loopt. "Maar dat is ook allerminst zeker. Ze is nu in de Verenigde Staten, dus Eugene is dan ook wat makkelijker haalbaar. Maar het duurt wat langer voor we haar weer in Hengelo zien."

De 29-jarige Hassan maakte vorig jaar nog indruk bij de FBK Games door bijna solo het wereldrecord op de 10.000 meter te verbeteren. Haar recordtijd van 29.06,82 bleef maar twee dagen staan. Letesenbet Gidey dook er bij de Ethiopische kwalificatiewedstrijden, die ook werden gehouden in Hengelo, ruim vijf seconden onder (29.01,03).

Sifan Hassan veroverde afgelopen zomer in Tokio twee olympische titels en olympisch brons. Sifan Hassan veroverde afgelopen zomer in Tokio twee olympische titels en olympisch brons. Foto: Getty Images

Hassan bereidt zich voor op WK in Eugene

Twee maanden na haar deelname aan de FBK Games piekte Hassan op de Olympische Spelen in Tokio. De geboren Ethiopische veroverde goud op de 5.000 en 10.000 meter en pakte brons op de 1.500 meter. Op het sportgala van NOC*NSF werd ze uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.

Hassan heeft voor deze zomer haar zinnen gezet op medailles bij de WK in Eugene, maar het is nog niet bekend welke afstanden ze daar wil lopen. Op de vorige WK, in 2019 in Doha, won ze de wereldtitels op de 1.500 en 10.000 meter. Op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 wil ze ook de marathon lopen.

Ondanks de afmelding van Hassan zal het deelnemersveld van de FBK Games nog door meerdere Nederlandse toppers gevuld worden. Onder anderen Dafne Schippers en Femke Bol geven acte de présence in Hengelo.