Rinus van Kalmthout kijkt met een uitstekend gevoel terug op de kwalificatie voor de Indianapolis 500. De Nederlander van Ed Carpenter Racing eindigde als derde en begint de prestigieuze Amerikaanse race zondag vanaf de eerste startrij.

"Ik ben behoorlijk trots", zei 'VeeKay' na zijn vier ronden in de zogenoemde 'Fast Six'. "Het waren mijn vier beste rondjes van dit weekend. Ik ben trots op Ed Carpenter Racing, dat ik er voor het derde achtereenvolgende jaar zo goed bij sta en dat het team voor de vijfde keer in zes jaar tijd op de voorste startrij mag plaatsnemen."

De 21-jarige Van Kalmthout liet zich zaterdag al van zijn beste kant zien. Op de eerste kwalificatiedag noteerde de Hoofddorper met een gemiddelde van 233,655 mijl per uur de op dat moment op twee na hoogste snelheid die ooit is gereden in een kwalificatie op de Indianapolis Motor Speedway.

De kers op de taart bleef zondag uit - poleposition ging naar Scott Dixon met de hoogste gemiddelde snelheid voor pole ooit - maar Van Kalmthout rouwt daar niet om. "Dit voelt absoluut niet als het misgrijpen van poleposition. Vergeet niet dat er 33 rijders aan dit evenement deelnemen en ik gewoon vanaf de eerste rij mag starten."

Rinus van Kalmthout start de Indy 500 zondag vanaf de derde plek. Foto: AP

'Ga mijn uiterste best doen om fles melk te verdienen'

Het is het derde jaar op rij dat Van Kalmthout indruk weet te maken in de kwalificatie voor de Indy 500. In 2020 en 2021 startte hij respectievelijk als vierde en derde, al weet de Nederlander dat een goede kwalificatie geen garanties biedt.

"Startplaats 3 is fantastisch, maar de race is natuurlijk pas komende zondag. Bovendien moeten we tweehonderd ronden van 2,5 mijl rijden, waarin er van alles kan gebeuren. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga mijn uiterste best doen om die fles melk te verdienen", aldus Van Kalmthout.

Het is traditie bij de Indy 500 dat de winnaar een fles melk krijgt (en leegdrinkt). De race, die op dezelfde dag als de Formule 1-race van Monaco wordt verreden, begint zondag om 18.30 uur.