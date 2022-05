Golfer Justin Thomas heeft zondag (lokale tijd) voor de tweede keer het PGA Championship gewonnen. De Amerikaan, die het majortoernooi in 2017 al op zijn naam schreef, pakte in Tulsa (Oklahoma) de titel na een zelden vertoonde comeback.

De 29-jarige Thomas ging de slotronde in met zeven slagen achterstand op de Chileense leider Mito Pereira, maar knokte zich met een ronde van 67 slagen naar de top van het klassement.

Pereira gaf de koppositie op de laatste hole uit handen. De 27-jarige Chileen, die nog nooit een major won, sloeg de bal in het water en moest een dubbele bogey invullen op zijn scorekaart. Pereira eindigde daardoor op 276 slagen, één meer dan Thomas en diens landgenoot Will Zalatoris.

De twee Amerikanen moesten daarom een play-off over drie holes spelen op de Southern Hills Country Club. Ze begonnen ieder met par op hole 13, waarna Thomas met een birdie op hole 18 het verschil maakte. Het leverde hem voor de tweede keer de enorme Wanamaker-trofee op.

"Het was een bizarre dag", zei Thomas. "Het is grappig: eerder deze week werd mij gevraagd bij welke voorsprong je veilig aan kop staat in het klassement. Toen zei ik al: bij geen enkele voorsprong. Ik ben heel geduldig gebleven en kon echt niet geloven dat ik de play-offs haalde."

Thomas is de tweede golfer die het PGA Championship wint door op de laatste dag een achterstand van zeven slagen weg te werken. Zijn landgenoot John Mahaffey deed in 1978 hetzelfde.