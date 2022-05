Rinus van Kalmthout begint volgende week zondag vanaf de eerste startrij bij de Indianapolis 500. De 21-jarige Hoofddorper eindigde zondag als derde in de kwalificatie voor de prestigieuze Amerikaanse race. Scott Dixon imponeerde met de hoogste gemiddelde snelheid voor poleposition ooit.

Van Kalmthout kwam in de zogeheten 'Fast Six' tot een gemiddelde snelheid van 233,385 mijl per uur (375,597 kilometer per uur) over vier rondes. Dixon imponeerde met een polerecord en de op een na hoogste snelheid ooit (234,046) op de Indianapolis Motor Speedway. De Spanjaard Álex Palou (233,499) werd tweede.

Eerder op de dag eindigde 'VeeKay' in de 'Fast Twelve' als tweede achter Dixon. De Nederlander zette daarin een gemiddelde snelheid van 233,429 mijl per uur neer en was net iets langzamer dan de Nieuw-Zeelander (233,510).

Van Kalmthout maakte zaterdag indruk op de eerste kwalificatiedag van de Indy 500. Toen noteerde hij met een gemiddelde van 233,655 mijl per uur de op dat moment op twee na hoogste snelheid die ooit is gereden in een kwalificatie op de Indianapolis Motor Speedway. Alleen Arie Luyendyk (236,986) en de Amerikaan Scott Brayton (233,718) gingen ooit sneller.

Van Kalmthout, die dit seizoen op de tiende plek in het IndyCar-kampioenschap staat, kan de tweede Nederlander worden die de Indy 500 wint. Luyendyk was in 1990 en in 1997 de beste in Indianapolis.

De 106e editie van de Indianapolis 500 begint volgende week zondag om 18.45 uur (Nederlandse tijd). De race wordt waarschijnlijk bezocht door zo'n 135.000 toeschouwers.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de kwalificatie van Rinus van Kalmthout te bekijken.