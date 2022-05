De hockeysters van Den Bosch hebben zondag op dramatische wijze hun 21e landstitel in de laatste 25 seizoenen veroverd. De titelverdediger won in het beslissende duel in de finale van de play-offs van SCHC door een goal in de laatste minuut: 2-1.

Den Bosch kreeg bij een 1-1-stand een strafcorner met nog 42 seconden op de klok in het vierde en laatste kwart. Topscorer Frédérique Matla pushte raak, waarna het feest in Den Bosch kon beginnen.

Vorig jaar besliste Matla de strijd om het kampioenschap ook al door in de allerlaatste minuut te scoren uit een strafcorner. Toen was Amsterdam de tegenstander.

De vrouwen van Den Bosch zijn de afgelopen 25 jaar haast onaantastbaar in de Hoofdklasse. De Brabanders grepen sinds het seizoen 1997/1998 slechts drie keer naast de titel. In 2009, 2013 en 2019 doorbrak Amsterdam de Bossche hegemonie.

SCHC hoopte voor het eerst de landstitel te veroveren. De club uit Bilthoven stond in 2014 en 2015 ook in de finale van de play-offs, maar verloor toen eveneens van Den Bosch. De enige prijs op de erelijst van SCHC is de Europacup-winst in 2015.

Zondag was ook het afscheid van routiniers Lidewij Welten, Margot van Geffen en Marloes Keetels bij Den Bosch. Welten (31) stapt over naar Kampong, Van Geffen (32) kiest voor HGC en Keetels (29) stopt.

SCHC komt al vroeg op voorsprong

Den Bosch won afgelopen donderdag de eerste finalewedstrijd met 1-3. SCHC trok de stand in de best-of-threeserie zaterdag gelijk met een 0-1-uitzege, waardoor er een beslissend derde duel nodig was.

SCHC kwam zondag in Den Bosch al in de zesde minuut op voorsprong door een treffer van Oranje-international Ginella Zerbo, die scoorde uit een rebound na een strafcorner. De thuisploeg maakte vlak na rust gelijk via Pleun van der Plas (1-1).

Het spannende duel leek op shoot-outs uit te draaien, totdat Den Bosch in de laatste minuut een strafcorner kreeg. Matla wist wel raad met dat buitenkansje.