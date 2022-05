Alistair Overeem gaat in oktober zijn debuut maken bij GLORY. De vechtsporter neemt het in zijn eerste partij onder de vlag van de prestigieuze kickboksorganisatie op tegen Badr Hari, meldt het AD.

De 42-jarige Overeem zou aanvankelijk in maart tegen Rico Verhoeven zijn eerste partij bij GLORY vechten, maar hij trok zich vanwege een blessure terug. Hij heeft tot op heden nog niet in de ring gestaan.

Hari vocht in maart voor het laatst in het Belgische Hasselt, maar zijn partij tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek werd nooit afgerond. Op de tribunes braken rellen uit tussen aanhangers van Hari en Wrzosek, waarop de partij op last van de politie werd gestaakt. Veertien supporters en vier politieagenten raakten gewond.

Het wordt na confrontaties in 2008 en 2009 de derde keer dat Overeem en Hari tegenover elkaar staan. De vechtsporters wonnen ieder één keer. Het is nog niet bekend waar het gevecht tussen Overeem en Hari gaat plaatsvinden.

Jamal Ben Saddik komt in juni weer in actie, meldt het AD. Na de ongeregeldheden bij de partij tussen Overeem en Hari werd het gevecht van Ben Saddik tegen Levi Rigters afgelast. Ook Benjamin Adegbuyi zal van de partij zijn op GLORY 81.