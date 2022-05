Tiger Woods heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) teruggetrokken uit het PGA Championship. De Amerikaanse golflegende besloot daartoe, nadat hij zijn slechtste score aller tijden had neergezet op de major.

De 46-jarige Woods ging in de derde ronde rond in 79 slagen, negen boven par. Dat is het grootste aantal slagen in zijn 22 optredens op het PGA Championship, dat hij in 1999, 2000, 2006 en 2007 op zijn naam schreef.

Op de baan bij de Southern Hills Country Club in Tulsa had Woods zichtbaar last van fysieke ongemakken. Op de vraag of hij zondag zou doorgaan, zei hij: "Ik heb pijn. Dat is wat ik in elk geval zeker weet."

Woods maakte onlangs zijn rentree op de Masters na een zwaar auto-ongeluk in februari 2021. Daarbij liep Woods onder meer een gebroken been en verbrijzelde enkel op. Eind vorig jaar deed hij met zijn zoon al mee aan het PNC Championship.

Woods beleefde al een slechte openingsdag van het PGA Championship: hij ging in de eerste ronde rond in 74 slagen. Hij herstelde zich een dag later (69 slagen), waardoor hij als de gedeelde nummer 53 de cut van het toernooi haalde.

Zondag is de laatste en beslissende ronde van het PGA Championship. De Chileen Mito Pereira leidt met een score van negen onder par. Vorig jaar ging de zege naar Phil Mickelson, maar die is er dit keer niet bij.