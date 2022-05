Rinus van Kalmthout heeft zaterdag voor een sensatie gezorgd in de kwalificatie voor de Indy 500. De Hoofddorper ging de Indianapolis Motor Speedway rond met een gemiddelde snelheid 233,655 mijl per uur (375,311 kilometer per uur). Dat was de op twee na hoogste snelheid die ooit is gereden in een kwalificatie voor de prestigieuze Amerikaanse race.

De 21-jarige Van Kalmthout was als tweede aan de beurt om zijn kwalificatierondes af te werken en was daarin verreweg het snelst. Onder anderen favorieten Álex Palou en Scott Dixon kwamen daarna bij lange na niet aan de tijd van de Nederlander. De kwalificatie duurt nog tot 23.50 uur (Nederlandse tijd).

Met zijn hoge snelheid kwam Van Kalmthout in een illuster rijtje te staan, dat wordt aangevoerd door zijn landgenoot Arie Luyendyk. De Nederlander noteerde in 1996 een gemiddelde snelheid van 236,986 mijl per uur (380,707 kilometer per uur). De Amerikaan Scott Brayton kwam in datzelfde jaar tot een gemiddelde snelheid van 233,718 mijl per uur.

Van Kalmthout, die in een oranje auto over de oval rijdt, moet in de kwalificatie bij de beste negen coureurs zien te eindigen om zich te plaatsen voor de zogeheten fast nine, de strijd om poleposition. Die sessie staat zondagavond op het programma.

Rinus van Kalmthout ging zaterdag met een extreem hoge snelheid over de Indianapolis Motor Speedway rond. Foto: Getty Images

Van Kalmthout kwalificeerde zich vorig jaar als derde

Vorig jaar kwalificeerde Van Kalmthout zich als derde, waarmee hij een plaats op de eerste startrij bemachtigde. In de race eindigde de coureur van Ed Carpenter Racing als achtste. Bij zijn debuut in 2020 kwalificeerde 'VeeKay' zich als vierde en kwam hij als twintigste over de finish.

Van Kalmthout, die dit seizoen op de tiende plek in het IndyCar-kampioenschap staat, kan de tweede Nederlander worden die de Indy 500 wint. Luyendijk was in 1990 en in 1997 de beste in Indianapolis.

De 106e editie van de Indianapolis 500 wordt volgende week zondag afgewerkt. De race wordt waarschijnlijk bezocht door zo'n 135.000 toeschouwers.