Will Zalatoris heeft vrijdag (lokale tijd) de leiding in het klassement van het PGA Championship overgenomen. De Amerikaan profiteerde van een mindere dag van Rory Mcllroy, terwijl Tiger Woods met moeite de cut van het majortoernooi haalde.

De 33-jarige McIlroy begon de tweede dag met een voorsprong van één slag, maar de Noord-Ier kon zijn voortvarende start geen vervolg geven. Hij scoorde twee bogeys en 'slechts' één birdie en ging rond in 71 slagen, één boven par.

Zalatoris noteerde vijf birdies en had slechts 65 slagen nodig om de tweede dag af te sluiten. De pas 25-jarige Amerikaan gaat met een slag voorsprong op de Chileen Mito Pereira de derde ronde in (-9 om -8). Daarna volgt de Amerikaan Justin Thomas (-6).

Zijn landgenoot Bubba Watson maakte indruk met een score van zeven onder par en steeg liefst 52 plekken in de stand. De tweevoudig winnaar van The Masters staat nu vierde, op vier slagen van Zalatoris.

Woods herstelt zich en mag het weekend in

Woods haalde met veel moeite de cut, wat betekent dat hij het PGA Championship mag vervolgen. De vijftienvoudig majorwinnaar, die onlangs op de Masters zijn rentree maakte na een zwaar auto-ongeluk, verbeterde met een score van één onder par zijn slechte openingsdag en staat nu gedeeld 53e.

"Ik heb toernooien gewonnen terwijl ik toen maar net de cut had gehaald. Dat waren geen majors, maar je weet nooit wat er in het weekend kan gebeuren", zei Woods, die het PGA Championship in 1999, 2000, 2006 en 2007 op zijn naam schreef.

Het tweede majortoernooi van het jaar duurt nog twee dagen. Vorig jaar ging de zege naar Phil Mickelson, maar die is er dit keer niet bij. De Amerikaan is al drie maanden niet in actie gekomen, nadat hij begin dit jaar controversiële uitspraken had gedaan over een nieuwe, door Saoedi-Arabië gefinancierde tour.