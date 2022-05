Larissa Nüsser kan eind dit jaar niet meedoen aan het EK handbal. De 22-jarige Nederlandse heeft woensdag bij een wedstrijd van haar Deense club Odense Håndbold een zware knieblessure opgelopen.

"Nüsser moet geopereerd worden en heeft een lange revalidatie voor de boeg", meldt de handbalbond vrijdag op Twitter.

De Limburgse viel tijdens het duel van Odense met Herning-Ikast Håndbold uit met een knieblessure. Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat een kruisband in het gewricht is gescheurd. Voor die blessure staat normaal gesproken een hersteltijd van negen tot twaalf maanden.

Nüsser speelde tot nu toe 48 interlands voor het Nederlands handbalteam. De middenopbouwspeelster werd in 2019 wereldkampioen met Oranje.

Nederland is al geplaatst voor het EK, dat in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro plaatsvindt. Het toernooi begint op 4 november en de finale staat gepland voor 20 november.

Eerder werd al bekend dat Oranje keeper Tess Wester en belangrijke speler Lois Abbingh moet missen op het EK. Beide routiniers zijn zwanger.