Het internationaal olympisch comité (IOC) dreigt met sancties tegen sporters en officials die openlijk steun betuigen aan de Russische militaire inval in Oekraïne. Enkele sporters zijn om die reden de afgelopen weken al voor geruime tijd geschorst.

"We houden scherp in de gaten wie met statements en acties deze oorlog steunt", zei IOC-voorzitter Thomas Bach in zijn speech na de 139e IOC-sessie in Lausanne. Daarin ging hij uitgebreid in op de situatie in Oekraïne.

"We hebben daar al consequenties uit getrokken en dat blijven we doen. We moeten ons echter ook realiseren dat in de Russische wet staat dat iemand die zich uitspreekt tégen de oorlog een gevangenisstraf van vijftien jaar kan krijgen. Daarom hebben we er begrip voor dat onder deze omstandigheden zwijgen ook een boodschap kan zijn."

De IOC-sessie werd verspreid over drie dagen gehouden. De eerste twee waren in februari tijdens de Olympische Spelen van Peking. "Niet zo lang geleden, maar wat is onze wereld sindsdien veranderd", aldus Bach.

Onder anderen tweevoudig olympisch zwemkampioen Evgeny Rylov en turner Ivan Kuliak zijn geschorst omdat ze openlijk steun betuigden aan de oorlog in Oekraïne. Rylov was in maart aanwezig bij een speech van de Russische president Vladimir Poetin in het Luzhniki-stadion. Kuliak droeg tijdens een wereldbekerwedstrijd een shirt met daarop de letter Z, die wordt gezien als een pro-oorlogssymbool.

Het IOC riep de internationale sportbonden eind februari op sporters uit Rusland en Belarus niet te laten meedoen aan evenementen. Die oproep werd door vrijwel alle bonden opgevolgd.