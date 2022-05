Golfer Rory McIlroy voert na de eerste ronde van het PGA Championship het klassement aan. De Noord-Ier begon de tweede major van het jaar met 65 slagen, terwijl Tiger Woods worstelde op de eerste dag.

De 33-jarige McIlroy kwam op de banen van de Southern Hills Country Club in Tulsa (Oklahoma) tot zeven birdies en moest daar twee bogeys tegenover zetten. Hij heeft één slag voorsprong op de Amerikanen Tom Hoge en Will Zalatoris.

"Een geweldige start van mijn toernooi", zei de voormalige nummer één van de wereld, die in zijn carrière al vier majors won. McIlroy zegevierde in 2012 en 2014 op het PGA Championship.

Sinds die tweede zege op het Amerikaanse toernooi wist hij geen major meer te winnen. Vorige maand eindigde hij op de Masters in Augusta als tweede achter de Amerikaan Scottie Scheffler, de huidige aanvoerder van de wereldranglijst. Scheffler had donderdag 71 slagen nodig voor zijn eerste ronde en staat op de gedeelde 38e plaats.

Teleurstellende dag Woods: 'Ik kan mijn been niet belasten'

Tiger Woods beleefde helemaal een teleurstellende dag. De vijftienvoudig majorwinnaar, die onlangs op de Masters zijn rentree maakte na ruim een jaar afwezigheid als gevolg van een auto-ongeluk, staat met 74 slagen op de 99e plek. Woods had zichtbaar moeite met lopen.

"Het was een frustrerende dag. Lopen doet pijn, draaien doet pijn, afzetten doet pijn. Ik kan mijn been niet belasten", zei de 46-jarige Amerikaan, die bij het auto-ongeluk zware verwondingen aan zijn rechterbeen opliep.

Het PGA Championship duurt nog tot en met zondag. De golfmajor werd vorig jaar gewonnen door Phil Mickelson. De Amerikaan is al drie maanden niet in actie gekomen, nadat hij begin dit jaar controversiële uitspraken had gedaan over een nieuwe, door Saoedi-Arabië gefinancierde tour.