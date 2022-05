Olympisch kampioen Lamont Marcell Jacobs heeft in het Italiaanse Savona een tijd onder de tien seconden genoteerd in de eerste 100 meter sinds zijn gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio.

De 27-jarige Jacobs kwam in de series tot een tijd van 9,99 seconden bij de relatief kleine wedstrijd aan de Rivièra. Het bleek tevens de winnende tijd. Er stond een harde rugwind op de atletiekbaan.

Jacobs liep geen 100 meter sinds hij augustus vorig jaar verrassend de olympische titel veroverde op de Spelen in Tokio. Zijn begeleiding vreesde voor een blessure voor de Italiaan als hij ook na de Spelen in actie zou komen.

Wel deed Jacobs begin dit jaar mee aan de WK indoor in Berlijn. Op het toernooi in de Duitse hoofdstad werd hij wereldkampioen op de 60 meter.

Jacobs zou het afgelopen weekend in Nairobi voor het eerst een 100 meter lopen, maar de Italiaan trok zich terug omdat hij zich niet fit voelde. De komende weken werkt hij toe naar de WK, die in juli in het Amerikaanse Eugene plaatsvindt. Op de laatste WK, in 2019 in Doha, haalde hij niet eens de finale.