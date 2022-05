De internationale gymnastiekunie FIG heeft Ivan Kuliak dinsdag voor een jaar geschorst. De Russische turner krijgt de straf omdat hij tijdens de podiumceremonie bij wereldbekerwedstrijden in maart in Doha de letter Z op zijn shirt droeg.

Dat symbool is sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne op veel Russische legervoertuigen te zien. De letter Z wordt gezien als pro-oorlogssymbool.

De twintigjarige Kuliak moet zijn bronzen medaille van de wereldbeker in Doha inleveren, net als het prijzengeld. Zijn schorsing loopt tot 17 mei 2023.

De proceskosten van de FIG komen ook voor rekening van de turner uit Rusland. Kuliak heeft drie weken de tijd om in beroep te gaan tegen de schorsing. In maart liet hij al weten dat hij geen spijt heeft van zijn actie.

"Ik zag het symbool bij het Russische leger en heb opgezocht wat het betekent: 'voor de overwinning' en 'voor vrede'. Als atleet vecht ik altijd voor de winst en zet ik me in voor vrede. Ik ben nooit bang geweest voor de gevolgen en ik wil niemand kwaad doen", aldus Kuliak bij Russia Today.

Het is niet de eerste keer dat een internationale sportbond ingrijpt omdat een Rus zijn steun uitspreekt voor de oorlog. Tweevoudig olympisch zwemkampioen Evgeny Rylov werd onlangs voor negen maanden geschorst omdat hij in maart aanwezig was in het Luzhniki-stadion in Moskou, waar president Vladimir Poetin de strijdkrachten prees voor de oorlog in Oekraïne.