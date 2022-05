De reeks topmerken die de komende jaren op het hoogste niveau deelnemen aan de 24 uursrace van Le Mans wordt verder uitgebreid met Lamborghini. De Italiaanse sportwagenfabrikant voegt zich bij merken als Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot en BMW, die eerder al hun terugkeer in de topklasse van het sportscarkampioenschap WEC aankondigden.

Lamborghini ontwikkelt een LMDh-prototype dat aan zowel het FIA World Endurance Championship (WEC) als het Amerikaanse IMSA-kampioenschap kan deelnemen. Daardoor kan de auto behalve voor de 24 uur van Le Mans ook worden ingeschreven voor klassiekers als de 24 uur van Daytona.

Het topniveau in de sportscarracerij wordt vanaf 2023 gevormd door twee klassen die samengevoegd worden in de zogeheten Le Mans-hypercarklasse: de LMDh-klasse en de Hypercar-klasse.

De teams die een LMDh-prototype bouwen, doen dit in samenwerking met een bestaande sportscarfabrikant, zoals het Italiaanse Dallara of het Franse Oreca. BMW, Porsche, Honda (als Acura), Alpine, Cadillac en dus Lamborghini kiezen voor deze weg. Ook Audi kondigde een dergelijk project aan, maar dat is tot nader order stopgezet vanwege de Formule 1-ambities van de Duitse fabrikant.

Ferrari, Peugeot, Toyota en het Amerikaanse Glickenhaus doen mee volgens de Hypercar-regels, wat inhoudt dat ze meer vrijheid hebben en bijvoorbeeld zelf de auto bouwen. Toyota en Glickenhaus staan bij de komende editie van de 24 uur van Le Mans op 11 en 12 juni aan de start.

Peugeot zou bij de komende editie van de race terugkeren met de 9X8 Hypercar, maar dat project is uitgesteld. De verwachting is dat deze auto later in het jaar debuteert. Ferrari doet vanaf volgend seizoen mee aan het WEC. De Italiaanse fabrikant won de race in Le Mans in 1965 voor het laatst op het hoogste niveau.

De hypercar waarmee Toyota de race vorig jaar won. De hypercar waarmee Toyota de race vorig jaar won. Foto: Getty Images

'Gouden tijden breken aan'

"We gaan ons meten met de allerbesten", laat Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann in een reactie weten. "Dit is een mijlpaal voor ons bedrijf. Het geeft ons de kans om ons al succesvolle autosportprogramma nog meer zichtbaarheid te geven. Daarnaast kunnen we toekomstige technologie testen in de LMDh-klasse. Dat wordt het geavanceerdste open laboratorium op vier wielen."

"Een gouden tijd voor het langeafstandsracen breekt aan", reageert Pierre Fillon van de Franse ACO, de organisatie achter de 24 uur van Le Mans. "De topklasse Hypercar trekt van over de hele wereld autofabrikanten aan. We vieren volgend jaar het honderdjarig bestaan van de race en met dit veld kunnen we daar volop van gaan genieten."