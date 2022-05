Alyson Annan gaat aan de slag als bondscoach van de Chinese hockeysters. De geboren Australische zit dinsdagmiddag in Valencia al op de bank bij de Pro League-wedstrijd tegen Argentinië.

Annan was van 2015 tot begin dit jaar bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Daar moest ze vertrekken wegens "een verschil van mening over de aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij Oranje te komen".

Uit evaluatiegesprekken met de selectie bleek dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin was gepresteerd. In maart erkende de hockeybond dat het prestatieklimaat bij het nationale vrouwenteam niet veilig is geweest.

Uit een onderzoek van Fijbes Consultancy bleek dat een groot deel van de ondervraagden de cultuur als negatief beoordeelde. Vooral de sterke hiërarchie werd als remmend ervaren op "openheid en eigenheid". Ook negatieve ervaringen met de bondscoach werden genoemd.

Annan leidde de Nederlandse hockeysters de laatste jaren naar onder meer een wereldtitel en drie Europese titels. Vorig jaar greep Oranje onder haar leiding olympisch goud in Tokio. Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro moest Nederland genoegen nemen met zilver.

Het contract van de 48-jarige Annan bij de Nederlandse hockeybond liep nog door tot en met het WK, dat dit jaar van 1 tot en met 17 juli in Spanje en Nederland wordt gehouden. Haar taken zijn inmiddels overgenomen door Jamilon Mülders.