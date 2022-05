Chelsey Heijnen heeft maandag voor een sensatie gezorgd bij de WK boksen in Istanboel. De Nederlandse plaatste zich bij haar debuut voor de halve finales van het mondiale eindtoernooi.

De 23-jarige Heijnen was in de kwartfinales van de categorie tussen 60 en 63 kilogram te sterk voor de Italiaanse Assunta Canfora. Na drie rondes werd ze door de jury aangewezen als winnares.

In de halve finales treft Heijnen Imane Khelif uit Algerije. Die partij staat voor komende woensdag gepland. De finale is een dag later.

Heijnen is pas sinds 2015 actief als boksster. Daarvoor deed de inwoner van Roosendaal aan rugby sevens. Twee jaar na haar overstap naar de ring werd ze Europees kampioene onder achttien jaar.

Met haar plaats in de kwartfinales had Heijnen al beslag gelegd op een A-status van sportkoepel NOC*NSF, waardoor ze een volledig inkomen krijgt. Nadat tweevoudig olympisch medaillewinnares Nouchka Fontijn vorig jaar was gestopt, waren er geen Nederlandse bokssters met een A-status meer.