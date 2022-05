Milwaukee Bucks zal de titel in de NBA niet prolongeren. De basketbalploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo werd zondag in de kwartfinales van de play-offs uitgeschakeld door Boston Celtics. In de Western Conference strandde Phoenix Suns, het beste team uit het reguliere seizoen.

De Bucks verloren in de zevende en beslissende wedstrijd van een spannende serie met 109-81 van de Celtics, waardoor de ploeg uit Boston zich voor de 21e keer plaatste voor de finale van de Eastern Conference.

Grant Williams was verrassend de uitblinker bij de Celtics. De 23-jarige forward verdedigde ijzersterk tegen Antetokounmpo en schoot liefst zeven driepunters raak. Daardoor kwam hij uit op een persoonlijk record van 27 punten. "Grant heeft de wedstrijd voor ons gewonnen vandaag", zei Jayson Tatum, de sterspeler van de Celtics.

Milwaukee Bucks veroverde vorig jaar de tweede titel in de clubhistorie en de eerste in vijftig jaar. Antetokounmpo maakte in de zeven duels met de Celtics gemiddeld 34 punten per wedstrijd, maar kon zijn ploeg niet opnieuw naar het kampioenschap leiden.

Boston Celtics neemt het vanaf dinsdag in de finale van de Eastern Conference op tegen Miami Heat.

Grant Williams was verrassend de uitblinker bij Boston Celtics Grant Williams was verrassend de uitblinker bij Boston Celtics Foto: Getty Images

Doncic leidt Dallas Mavericks naar Conference-finale

In de Western Conference moesten Dallas Mavericks en Phoenix Suns ook een zevende wedstrijd spelen om te bepalen welke club de tweede ronde van de play-offs zou overleven.

De Mavericks waren in Phoenix verrassend veel te sterk voor de Suns: 90-123. De Sloveen Luka Doncic was zoals meestal de uitblinker bij Dallas met 35 punten, 10 rebounds en 4 assists.

De Suns verloren vorig jaar in de NBA-finale van de Bucks. De ploeg van sterspelers Devin Booker en Chris Paul was met 64 overwinningen in 82 wedstrijden het beste team in het reguliere seizoen, maar is nu klaar.

De finale van de Western Conference gaat tussen Dallas Mavericks en Golden State Warriors.