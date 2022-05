Enea Bastianini heeft zondag op het circuit van Le Mans de MotoGP van Frankrijk gewonnen. Voor de motorcoureur van Ducati is het zijn derde zege van het seizoen. Eerder was hij al de snelste in Qatar en de Verenigde Staten.

De Australiër Jack Miller (Ducati) eindigde als tweede en de Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) werd derde. De Franse thuisrijder Fabio Quartararo reed een vrij onzichtbare race en eindigde als vierde.

De Yamaha-coureur behield daarmee wel de leiding in het kampioenschap, met 102 punten. Hij zag wel Espargaro (98) en Bastianini (94) dichterbij komen in punten.

Franscesco Bagnaia (Ducati) reed het grootste deel van de race aan de leiding, maar de Italiaan haalde het einde niet. Hij startte van poleposition, zag teamgenoot Miller in de eerste bocht wel voorbijkomen, maar nam na een aantal ronden de leiding weer in handen.

Op zeven ronden voor het einde plaatste Bastianini een geslaagde aanval op de koppositie. Bagnaia probeerde te counteren, maar hij ging in zijn enthousiasme iets te wijd door de bocht en raakte achterop. Even later volgde er zelfs een crash en was zijn race voorbij.

Twee punten voor Bendsneyder in Moto2

In de Moto2 mocht Bo Bendsneyder twee puntjes aan zijn totaal toevoegen. De Rotterdammer eindigde als veertiende op Le Mans. Hij was gestart vanaf de achtste plaats, maar viel in de eerste ronde ver terug.

Zonta van den Goorbergh arriveerde als zeventiende aan de finish en dat was zijn beste resultaat tot nog toe in de Moto2. De zestienjarige debutant begon als 25e in de race, waarin veel rijders van de baan vlogen.

De overkwam onder anderen de Spanjaard Pedro Acosta, die halverwege de race als koploper onderuitging en uitviel. Zijn landgenoot Augusto Fernandez nam de eerste positie over en stond deze niet meer af. Hij boekte zijn vierde Moto2-zege.

De Italiaan Celestino Vietti behield de leiding in het kampioenschap. Hij eindigde na een inhaalrace vanaf de achttiende startplek als achtste.