Jermell Charlo heeft zich zaterdag (lokale tijd) tot de onbetwiste wereldkampioen in het superweltergewicht gekroond. De Amerikaan is de eerste bokser ooit in zijn klasse die de gordels van de vier mondiale bonden in bezit heeft.

De 31-jarige Charlo bemachtigde de wereldtitel van de WBO door de Argentijn Brian Castano te verslaan. Hij sloeg hem in de tiende ronde tegen het canvas.

Charlo was al in het bezit van de wereldtitels van de bonden WBA, WBC en IBF. Hij is de zevende bokser die erin geslaagd is op hetzelfde moment de vier belangrijkste kampioensgordels in bezit te hebben.

Bernard Hopkins (middengewicht), Jermain Taylor (middengewicht), Terence Crawford (super lichtgewicht), Oleksandr Usyk (halfzwaargewicht), Josh Taylor (super lichtgewicht) en Saul 'Canelo' Alvarez (super middengewicht) gingen Charlo voor.

Voor Charlo was het de 35e zege uit zijn loopbaan (een onbeslist, een nederlaag). De 32-jarige Castano leed zijn eerste nederlaag in twintig profgevechten (twee onbeslist).

"Charlo is een echte kampioen", zei de geklopte Castano. "Hij heeft me te pakken weten te krijgen, maar we hebben beiden laten zien dat we krijgers zijn. Daar gaat het om."