Rinus van Kalmthout heeft zaterdagavond (Nederlandse tijd) geen rol van betekenis kunnen spelen in de Grand Prix van Indianapolis in de IndyCar. De Nederlander, die de race vorig jaar won, eindigde na een moeizame start als 23e.

De 21-jarige Van Kalmthout liep vroeg in de wedstrijd schade op door een botsing met de Canadees Devlin DeFrancesco. 'VeeKay' raakte daardoor op grote achterstand en kon in het restant van de race niet voorkomen dat hij in de achterhoede zou eindigen.

"Het is jammer dat we vandaag geen kans hebben gehad om te strijden om de topposities, want een goed resultaat was zeker mogelijk geweest", aldus Van Kalmthout. "Het tegenvallende kwalificatieresultaat van vrijdag werd eigenlijk weggepoetst door de moeilijke omstandigheden."

De wedstrijd werd door crashes en regen verschillende keren onderbroken. De zege in de vijfde race van het seizoen ging naar de Amerikaan Colton Herta. Hij wist de Fransman Simon Pagenaud en de Australiër Will Power voor te blijven.

Herta wordt de laatste tijd vaak genoemd als toekomstig Formule 1-coureur. Hij boekte zijn zevende overwinning in de IndyCar, de eerste dit seizoen.

Power leidt in de tussenstand van het kampioenschap met 170 punten voor de Spanjaard Alex Palou (156 punten) en de Nieuw-Zeelander Scott McLaughlin (152 punten). 'VeeKay' staat tiende met 113 punten.