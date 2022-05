Het nummer 46 mag nooit meer gebruikt worden in de MotoGP, heeft de organisatie zaterdag besloten. Het is een eerbetoon aan de vorig jaar gestopte Italiaan Valentino Rossi, die altijd met nummer 46 reed.

Het terugtrekken van het nummer gebeurt officieel volgende week voorafgaand aan de kwalificatie voor de GP van Italië op het circuit van Mugello.

De 43-jarige Rossi werd negen keer wereldkampioen, waarvan zeven keer in de MotoGP. Nummer 46 maakt deel uit van zijn merknaam VR46. Rossi zei eerder nog dat hij hoopt dat 'zijn' nummer in de toekomst ook door een andere coureur wordt gebruikt, maar de organisatie van de MotoGP gaat daar niet in mee.

Rossi, winnaar van 115 GP's, beëindigde in november zijn lange en rijke carrière, die in 1996 begon in de 125cc-klasse (nu de Moto3). Hij werd bij zijn afscheid opgenomen in de hall of fame van de MotoGP.