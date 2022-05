Olympisch kampioen Lamont Marcell Jacobs maakt volgende week zijn langverwachte rentree op de 100 meter. De Italiaanse sprinter komt in eigen land in actie bij atletiekwedstrijden in Savona.

Jacobs heeft "met zijn hart" gekozen, meldt de organisatie zaterdag. De 27-jarige Jacobs liep vorig jaar in Savona voor het eerst in zijn carrière onder de tien seconden op de 100 meter, de afstand waarop hij in Tokio een paar maanden later verrassend olympisch goud pakte.

Sindsdien liep Jacobs geen enkele 100 meter meer. Vorige week zou hij in de Keniaanse hoofdstad Nairobi al terugkeren op de korte sprintafstand, maar moest hij met maag- en darmklachten worden opgenomen in het ziekenhuis. Zes weken geleden werd hij wel Europees kampioen op de 60 meter indoor in Belgrado.

Jacobs treft in Savona onder anderen twee landgenoten: Lorenzo Patta en Fausto Desalu, met wie hij afgelopen zomer in Tokio ook het goud won op de 4x100 meter.

De komende weken gaat Jacobs toewerken naar de WK, die in juli in het Amerikaanse Eugene plaatsvindt. Op de laatste WK, in 2019 in Doha, haalde hij niet eens de finale. Jacobs overleefde toen met een tijd van 10,20 de halve finales niet. Christian Coleman werd wereldkampioen in de Qatarese hoofdstad, maar door een dopingschorsing miste hij de Spelen in Tokio.