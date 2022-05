Golden State Warriors heeft zich vrijdag geplaatst voor in de finale van de Western Conference van de NBA. De ploeg uit San Francisco won in eigen stadion van Memphis Grizzlies (110-96) en besliste daarmee de best-of seven serie: 4-2.

Tegen welk team Golden State Warriors gaat strijden om een plaats in de NBA Finals wordt zondag bekend. Dan treft Phoenix Suns Dallas Mavericks in een zevende en beslissend duel.

Klay Thompson was vrijdag namens Golden State Warriors uitblinker tegen Memphis Grizzlies met acht driepunters en een totaal van 30 punten. Stephen Curry schoot zes keer raak van afstand en kwam tot 29 punten.

Golden State Warriors jaagt op de eerste NBA-titel sinds 2018. Het team domineerde in die jaren de NBA door ook in 2015 en 2017 de titel te pakken, terwijl in 2016 en 2019 werd verloren in de NBA Finals.

Celtics winnen bij Bucks

In de Eastern Conference valt zondag de beslissing over welk team het opneemt tegen Miami Heat om een plaats in de eindstrijd van de NBA. Milwaukee Bucks verloor vrijdag thuis van Boston Celtics (95-108), dat daarmee de stand weer gelijk trok: 3-3.

Jayson Tatum was met 46 punten de grote man bij de bezoekers. Ook de 44 punten en twintig rebounds van vedette Giannis Antetokounmpo konden de Bucks niet helpen.

Vorig jaar werd Milwaukee Bucks kampioen van de NBA door Phoenix Suns te verslaan in de NBA Finals.