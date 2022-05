Titelverdediger Phil Mickelson zal volgende week niet meedoen aan het PGA Championship. De 51-jarige golfer staat al ruim drie maanden aan de kant, nadat hij begin dit jaar controversiële uitspraken deed over een nieuwe, door Saoedi-Arabië gefinancierde tour.

"We zijn zojuist geïnformeerd dat Phil Mickelson zich heeft teruggetrokken van het PGA Championship", meldt de organisatie van het tweede major van het jaar vrijdag via Twitter. "Phil is de titelverdediger en hij had gewoon mee mogen doen."

Mickelson werd vorig jaar de oudste majorwinnaar ooit toen hij het PGA Championship voor de tweede keer in zijn carrière op zijn naam schreef. De Amerikaan sloeg vorige maand voor de eerste keer sinds 1994 de Masters in Augusta over, het major dat hij drie keer won.

'Lefty' speelde eind januari voor het laatst een toernooi. Sindsdien neemt hij een pauze, nadat hij in februari veel kritiek kreeg voor een interview waarin hij vertelde dat hij overwoog te gaan spelen op een nieuwe tour, gefinancierd door het omstreden Saoedi-Arabië.

"Dat zijn enge klootzakken", zei Mickelson tegen journalist Alan Shipnuck over Saoedi-Arabië. "Ze hebben een heel slechte reputatie op het gebied van mensenrechten, maar toch zie ik deze nieuwe tour als een eenmalige kans om de hebzuchtige PGA Tour te hervormen."

Mickelson bood later zijn excuses aan voor zijn opmerkingen.