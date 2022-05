Brittney Griner moet nog zeker een maand langer in een Russische gevangenis blijven. De 31-jarige topbasketbalster uit de Verenigde Staten zit al drie maanden vast, volgens de Amerikaanse regering ten onrechte.

Griner verscheen vrijdag kort in een rechtbank in Moskou. Daar kreeg ze te horen dat haar voorarrest met een maand verlengd wordt.

Haar advocaat Alexander Boikov denkt dat de relatief korte termijn betekent dat de rechtszaak tegen de Amerikaanse binnenkort zal beginnen, zei hij tegen persbureau AP.

Griner werd half februari opgepakt op het vliegveld van Moskou. Volgens de Russische autoriteiten zou ze cannabis in haar bagage hebben gehad. Ze kan hiervoor een maximale gevangenisstraf van tien jaar krijgen.

De arrestatie van Griner werd pas na twee weken bekendgemaakt door Rusland. Het Oost-Europese land was in die twee weken buurland Oekraïne binnengevallen.

De Amerikaanse regering vreest dat Griner door de Russen gebruikt wordt om druk te zetten op de VS, dat Rusland stevige sancties heeft opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalde vorige week officieel dat de basketbalster volgens de VS "ten onrechte wordt vastgehouden door de Russische overheid".

Brittney Griner werd afgelopen zomer voor de tweede keer olympisch kampioen met de Amerikaanse ploeg. Foto: AP

Het gaat naar omstandigheden goed met Griner

Griner werd vrijdag in de rechtbank bijgestaan door een official van de Amerikaanse ambassade in Moskou. Deze official sprak ook kort met de basketbalster.

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het goed met Griner. "Zo goed als je onder deze zeer lastige omstandigheden kan verwachten."

Het Russische persbureau TASS meldde vrijdag dat Rusland en de VS zouden onderhandelen over het ruilen van Griner voor Viktor Bout, een Rus die in Amerika vastzit voor de handel in wapens. Amerikaanse regeringsfunctionarissen noemden dat bericht in gesprek met ESPN waarschijnlijk vooral een middel om de VS nog verder onder druk te zetten.

Griner geldt als een van de beste basketbalsters ter wereld. Ze werd in 2016 en vorig jaar olympisch kampioen met de Amerikaanse ploeg. Ze speelt sinds 2013 voor Phoenix Mercury in de WNBA. Griner werd twee keer topscorer van de Amerikaanse topcompetitie en vierde één kampioenschap (2014).

Net als veel Amerikaanse topbasketbalsters speelt Griner buiten het WNBA-seizoen voor een Russische club. De 2,06 meter lange center staat sinds 2014 onder contract bij topclub UMMC Jekaterinenburg. Ze was in februari op weg van Rusland naar de VS toen ze gearresteerd werd.