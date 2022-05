Turntrainer Wolther Kooistra eist via een kort geding dat hij eind deze maand alsnog met zijn pupil Sanna Veerman mee mag naar de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna. Turnbond KNGU besloot onlangs dat de coach van Turnz Amsterdam niet mee mag naar het toernooi, dat van 26 tot en met 29 mei plaatsvindt.

"Het argument van de bond is dat er wordt gekozen voor rust en duidelijkheid binnen de teams, waarbij de bond de begeleidingsploeg zoveel mogelijk hetzelfde wil laten zijn. Kennelijk leidt dat ertoe dat Wolther niet mee mag", zegt Dolf Segaar, de advocaat van Kooistra, vrijdag.

De afgelopen twee jaar stond Kooistra vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) al buiten de lijnen. "Het huishoudelijk reglement van de KNGU is zodanig dat zolang er een procedure loopt, je kan worden uitgesloten van deelname aan delegaties."

In april werden Kooistra en zijn vrouw Claudia Werkhoven vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie van het ISR was onvoldoende vast komen te staan dat de trainers van turnclub Turnz Amsterdam zich schuldig hebben gemaakt aan overtredingen van het tuchtreglement.

"Na 19 april leek de weg daarom weer vrij om mee te gaan naar toernooien, maar toch mag hij niet naar Varna. Via een kort geding willen we bekijken of de bond de juiste beslissing heeft genomen", zegt Segaar. Het kort geding dient maandag 16 mei in de rechtbank van Zutphen.

Tegen Kooistra en Werkhoven werden in ieder geval vier aangiften gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag. De incidenten die in de meldingen naar voren kwamen, gingen voornamelijk over de periode 2010-2020. De aanklager eiste tegen Kooistra een schorsing van zestien maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Voor Werkhoven was de eis een voorwaardelijke schorsing van acht maanden met een proeftijd van twee jaar.