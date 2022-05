Drievoudig olympisch kampioen Adam Peaty mist de WK zwemmen van volgende maand in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De Brit, concurrent van Arno Kamminga, heeft tijdens een training in de sportschool een bot in zijn voet gebroken en moet zes weken rust houden.

"Ik heb gelukkig nog nooit te maken gehad met een blessure tijdens mijn zwemloopbaan, dus dit is een echte klap en een nieuwe uitdaging voor mij", schrijft de 27-jarige Peaty woensdag op Instagram. "Ik ben in goede handen en begin te herstellen, maar eerlijk gezegd ben ik er kapot van. Ik lag op schema voor een grote zomer."

De schoolslagspecialist hoopt dat hij wel kan deelnemen aan de Commonwealth Games in Birmingham, die vanaf 28 juli op het programma staan.

"Ik zal mijn herstel niet in gevaar brengen en zal deze tijd ook gebruiken om na te denken wat de sport voor mij betekent, en hoe het voelt om iemand anders een race te zien winnen waar ik eigenlijk zelf aan had moeten deelnemen."

Peaty prolongeerde vorige zomer tijdens de Olympische Spelen in Tokio zijn olympische titel op de 100 meter schoolslag, voor Kamminga (zilver). Daarnaast greep hij met de Britse ploeg goud op de 4x100 meter gemengde wisselslag en zilver op de 4x100 meter wisselslag. Hij pakte in zijn carrière al acht wereldtitels.

De wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest worden van 17 juni tot en met 2 juli in Boedapest gehouden. De 26-jarige Kamminga kan in de Hongaarse hoofdstad zijn eerste medaille veroveren op een WK langebaan.