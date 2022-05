Handbalster Tess Wester is in verwachting van haar eerste kind en ontbreekt om die reden in november in de Oranjeselectie voor het EK. Wester is na Lois Abbingh de tweede speelster die door een zwangerschap niet beschikbaar is voor bondscoach Per Johansson.

"Je kunt het nog niet zien, maar binnenkort zijn we met z'n drieën", schrijft de 28-jarige Wester op Instagram. De keeper is getrouwd met Mart Lieder, voetballer bij FC Emmen.

Wester speelt momenteel bij de Roemeense club CSM Boekarest, waar ze recent aankondigde aan het einde van het seizoen te vertrekken. In Roemenië is de keeper van de Nederlandse ploeg "om meerdere redenen ongelukkig".

Eerder kondigde de 29-jarige Abbingh, eveneens Oranje-international en speelster van het Deense Odense, ook aan haar eerste kind te verwachten. De schoonzus van Wester heeft een relatie met Joost Lieder, de broer van Mart.

Abbingh en Wester zijn al jaren een vaste waarde in de Nederlandse ploeg. Het tweetal werd in 2019 met Oranje voor de eerste keer in de geschiedenis wereldkampioen in Japan. Op dat toernooi was Abbingh met 71 goals topscorer. Bovendien maakte ze het winnende doelpunt in de finale tegen Spanje.

Oranje is al geplaatst voor het EK, dat in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro plaatsvindt. Het toernooi begint op 4 november en de finale staat gepland voor 20 november.