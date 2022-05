De Nederlandse honkbalbond KNBSB heeft Rick van den Hurk woensdag gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. Het honkbalicoon zette vorige maand op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan.

"Het voelt als mijn missie om de kennis en ervaring die ik in mijn honkbalcarrière heb opgedaan te kunnen delen met de nieuwe generatie talenten binnen Team Kingdom of the Netherlands", zegt Van den Hurk, die Tjerk Smeets opvolgt.

"De ruim twintig jaar ervaring die ik op het veld heb, wil ik gaan vertalen naar een technisch beleid dat past binnen het honkbal anno nu en de KNBSB. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaring met de verschillende managementstijlen binnen honkbalorganisaties en mijn internationale netwerk eraan gaan bijdragen dat het Nederlandse honkbal weer op de kaart gezet wordt."

Van den Hurk geldt als een van de beste Nederlandse honkballers aller tijden. Hij begon zijn loopbaan bij Twins in Oosterhout en tekende op zijn zestiende zijn eerste profcontract in de Verenigde Staten. In 2007 debuteerde de werper namens Florida Marlins (de voorloper van Miami Marlins) in de Major League Baseball (MLB), de grootste honkbalcompetitie ter wereld.

Verder kwam Van den Hurk uit voor Florida Marlins, Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates. In 2013 vertrok hij naar Azië, waar hij uitgroeide tot ster. Hij speelde er voor het Zuid-Koreaanse Samsung Lions en het Japanse SoftBank Hawks en Yakult Swallows.

Vanwege zijn vroege stap naar het buitenland kwam Van den Hurk niet vaak uit voor het Nederlands koninkrijksteam. Alleen in 2009 en 2017 deed hij met Oranje mee aan de World Baseball Classic.