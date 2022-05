De Noord-Amerikaanse PGA Tour weigert golfers toestemming te geven om volgende maand deel te nemen aan het openingstoernooi van de LIV Golf Invitational Series in Londen. Spelers die tussen 9 en 11 juni toch meedoen, riskeren een schorsing of zelfs een uitsluiting.

Het toernooi in Londen is de start van een nieuwe en lucratieve golftour, die wordt opgezet met geld uit Saoedi-Arabië. Onder anderen zesvoudig majorwinnaar Phil Mickelson en voormalig nummer één van de wereld Martin Kaymer dienden bij de PGA Tour vergeefs een aanvraag in om te mogen deelnemen.

De PGA Tour wijst daarbij naar het interne reglement. "Op basis daarvan is het onze leden niet toegestaan deel te nemen aan het evenement van de Saoedische Super League in Londen. Deze beslissing is in het beste belang van het circuit en de spelers", zegt Tyler Dennis, vicevoorzitter van de PGA Tour.

Mickelson kondigde eerder dit jaar een sabbatical aan nadat hij in opspraak was geraakt wegens felle kritiek op de PGA Tour. Hij verweet de organisatie "onaangename hebzucht" wegens het bezit van vrijwel alle mediarechten.

De 51-jarige Amerikaan noemde de Super League "een eenmalige kans om de PGA Tour te hervormen". Hij kwam vrij snel terug op zijn stevige teksten en besloot even in de luwte te blijven. Hij maakt deze maand zijn rentree op het PGA Championship.

Super League-directeur blijft strijdbaar

Greg Norman, algemeen directeur van de nieuwe competitie, heeft geen begrip voor de reactie van de PGA Tour. De voormalige Australische golfvedette gaat zijn plannen niet stopzetten.

"Het lijkt alsof ze profspelers willen verbieden hun beroep uit te oefenen, tenzij ze deelnemen aan een van hun toernooien", zegt hij. "Maar welke obstakels we ook zullen tegenkomen, we zullen niet stoppen. We blijven de spelers opties aanbieden die de fantastische golfsport wereldwijd promoten."

Het toernooi in Londen kent een prijzenpot van 25 miljoen dollar (23,5 miljoen euro) en de winnaar strijkt 4 miljoen dollar (3,7 miljoen euro) op. Dat is ruim het dubbele van het prijzengeld bij majors.